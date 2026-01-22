Eskişehir Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Ocak 2026 Perşembe, Eskişehir'de hava soğuk ve yağışlı. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 4 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışlar görülecek. Hissedilen sıcaklık ise 0 ile -4 derece arasında olacak. Nem oranı %84 civarında. Rüzgar hızı 3.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saat 08:10, gün batımı saati ise 18:02'dir.

Bu soğuk ve yağışlı hava nedeniyle dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Kalın, su geçirmez giysiler tercih edin. Islanmamak için şemsiye kullanın. Yolculuklarınızda dikkatli olmanız önemlidir. Düşük sıcaklıklar nedeni ile hipotermi riski taşıyorsunuz. Vücut ısınızı korumaya özen göstermelisiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılımanlaşacak. 23 Ocak Cuma günü sıcaklık 0 ile 5 derece arasında olacak. Artan bulutlar bekleniyor. 24 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 3 ile 8 derece arasında değişecek. Bulutlu ile güneşli bir hava etkili olacak. 25 Ocak Pazar günü ise sıcaklık 2 ile 9 derece arasında olacak. Bulutlu havanın ardından parlak gökyüzü görülecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmeli ve önlem almalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Açık hava etkinliklerinizi hava durumuna göre ayarlamanız faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.