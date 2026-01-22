HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de bugün hava soğuk ve yağışlı. Sıcaklık 0 ile 4 derece arasında değişiyor ve hissedilen sıcaklık ise -4 dereceye kadar düşüyor. Sağanak yağışların beklenmesi nedeniyle vatandaşların dışarı çıkarken kalın, su geçirmez giysiler tercih etmesi öneriliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 0 ile 9 derece arasında dalgalanacak. Hava koşullarına uygun giyinmek ve önlem almak önemli. Açık hava etkinlikleri planlamadan önce hava durumunu kontrol etmek gerekiyor.

Eskişehir Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 22 Ocak 2026 Perşembe, Eskişehir'de hava soğuk ve yağışlı. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 4 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışlar görülecek. Hissedilen sıcaklık ise 0 ile -4 derece arasında olacak. Nem oranı %84 civarında. Rüzgar hızı 3.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saat 08:10, gün batımı saati ise 18:02'dir.

Bu soğuk ve yağışlı hava nedeniyle dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Kalın, su geçirmez giysiler tercih edin. Islanmamak için şemsiye kullanın. Yolculuklarınızda dikkatli olmanız önemlidir. Düşük sıcaklıklar nedeni ile hipotermi riski taşıyorsunuz. Vücut ısınızı korumaya özen göstermelisiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılımanlaşacak. 23 Ocak Cuma günü sıcaklık 0 ile 5 derece arasında olacak. Artan bulutlar bekleniyor. 24 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 3 ile 8 derece arasında değişecek. Bulutlu ile güneşli bir hava etkili olacak. 25 Ocak Pazar günü ise sıcaklık 2 ile 9 derece arasında olacak. Bulutlu havanın ardından parlak gökyüzü görülecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmeli ve önlem almalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Açık hava etkinliklerinizi hava durumuna göre ayarlamanız faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıfır Atık ekosisteminde yeni yaklaşımlar Gaziantep'te ele alındıSıfır Atık ekosisteminde yeni yaklaşımlar Gaziantep'te ele alındı
Yanlış aydınlatma göz sağlığını tehdit ediyorYanlış aydınlatma göz sağlığını tehdit ediyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.