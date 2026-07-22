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Eskişehir Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 22 Temmuz 2026 tarihinde güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 30-34 derece arasında olurken, gece ise 17-19 dereceye düşecek. Günün en sıcak saatlerinde serin yerlerde kalmak ve bol su içmek sağlık açısından önem taşıyor. İlerleyen günlerde sıcaklıkların düşmesi ile birlikte, ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak ve yağışlı günler için şemsiye gibi önlemler almak faydalı olacaktır.

Eskişehir Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

22 Temmuz 2026 Çarşamba, Eskişehir'de hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 ile 34 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık düşecek. 17 ile 19 derece civarına inmesi bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Hızı saatte 5 ile 6 kilometre civarında olacak.

Bu sıcak hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sağlıyor. Fakat, aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu yüzden, günün en sıcak saatlerinde serin yerlerde kalmak gerekiyor. Bol su içmek de faydalı olacaktır.

Gelecek günlerde hava durumu serinleyecek. 23 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 27 ile 29 derece arasında olacak. 24 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 25 ile 28 derece civarına inmesi bekleniyor. 25 Temmuz Cumartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bu günde en yüksek sıcaklık 18 ile 20 derece arasında olacak. En düşük sıcaklığın ise 12 ile 14 derece arasında olması öngörülüyor.

Bu serin ve yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Su geçirmez bir ceket de yanınıza almanızda yarar var. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak sağlığınızı koruyabilir.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu daha serin ve yağışlı geçecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

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hava durumu Eskişehir
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