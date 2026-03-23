Eskişehir Hava Durumu! 23 Mart Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Mart 2026 Pazartesi. Eskişehir'de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca sıcaklık 5 ile 10 derece arasında değişecek. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken bir şemsiye almanızı öneririm.

Rüzgar hafif ve orta kuvvette esecek. Özellikle öğleden sonra rüzgar hızı artabilir. Açık alanlarda bulunurken dikkatli olunması önemli.

Nem oranı %16 ile %51 arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde hava daha kuru olacak. Bu nedenle, cildin kurumasını önlemek için nemlendirici kullanmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman hale gelecek. Salı günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında olacak. Çarşamba günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 1 ile 10 derece arasında değişecek. Perşembe günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile 14 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olun. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmeye özen gösterin. Rüzgarlı günlerde dikkatli olun. Nemli havalarda cildinizi korumak için nemlendirici kullanmalısınız.