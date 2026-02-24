HABER

Eskişehir Hava Durumu! 24 Şubat Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 24 Şubat 2026'da hava durumu bulutlu geçecek. Gün içinde sıcaklık 9-10 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 2-3 dereceye düşecek. 25 ve 26 Şubat tarihlerinde hafif kar yağışı bekleniyor, sıcaklıklar 4-6 derece arasında değişecek. Sürücüler, yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeli ve uygun lastiklere sahip olmalıdır. Kalın giyinmek, hipotermi riskine karşı alınacak önlemler arasında yer alıyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 24 Şubat 2026 Salı. Eskişehir'de hava durumu bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklıklar 9 - 10 derece arasında olacak. Gece ise 2 - 3 dereceye düşecektir. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken hafif bir mont veya ceket almak iyi bir fikir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 25 Şubat Çarşamba günü hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar 4 - 6 derece civarında olacak. 26 Şubat Perşembe günü zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı görülebilir. Bu gün sıcaklık 2 - 4 derece arasında kalacak. 27 Şubat Cuma günü ise hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 3 - 4 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde özellikle 25 ve 26 Şubat tarihlerinde kar yağışı bekleniyor. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Sürücüler uygun lastiklere sahip olmalı. Hız limitlerine uymak gerekmektedir. Soğuk havalarda hipotermi riskine karşı kalın giyinmek önemlidir. Açık hava etkinliklerinde dikkatli olunmalıdır.

hava durumu Eskişehir
