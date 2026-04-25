Eskişehir Hava Durumu! 25 Nisan Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Nisan 2026 Cumartesi, Eskişehir'de hava durumu keyifli. Hava sıcaklıkları 18-20 derece civarında olacak. Gökyüzü genellikle açık. Güneşli bir gün geçirileceği öngörülüyor. Rüzgarlar hafif. Hiss edilen sıcaklık zaman zaman daha düşük hissedilebilir.

Bu güzel havayı değerlendirmek isteyenler için sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların 5-7 derece düşebileceğini bilmek önemli. Sabaha ve akşama dışarı çıkarken bir ceket almak faydalı olacaktır. Güneşli bir hava bekleniyor. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman olacak. Pazar günü hava sıcaklıkları 19-21 derece arasında olacak. Pazartesi günü ise 17-19 derece civarında olması bekleniyor. Salı günü hava sıcaklıkları 18-20 derece arasında tahmin ediliyor. Genel olarak hava koşulları uygun kalacak.

Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir, sevdiklerinizle piknik yapabilirsiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerindeki serin havaya karşı dikkatli olmalısınız. Gün boyunca güneşli bir hava bekleniyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı öneririm.

