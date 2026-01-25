HABER

Eskişehir Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 25 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında, gece ise 2 dereceye inecek. Önümüzdeki günlerde hava çok bulutlu olup, yağış bekleniyor. Sıcaklık 10 ile 3 derece arasında değişecek. Kalın kıyafetler ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacak. Hafif rüzgar bekleniyor. Şemsiye veya yağmurluk gibi su geçirmez ürünler bulundurmanız önerilir.

Devrim Karadağ

Bugün, 25 Ocak 2026 Pazar günü, Eskişehir'de hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 2 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %80 civarında kalacak. Dışarı çıkarken rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Hafif bir ceket almak yeterli olacak.

26 Ocak Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 10 ile 3 derece arasında değişecek. Salı ve Çarşamba günleri benzer hava koşulları bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi olası. Nem oranı artabilir. Daha kalın kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmek de önemlidir.

Önümüzdeki günlerde yağışlı hava beklentisi var. Şemsiye veya yağmurluk gibi su geçirmez ürünleri yanınıza almanız iyi olur. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Şemsiye kullanırken dikkatli olmalısınız.

Bugünkü hava durumu açık ve güneşli. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha bulutlu ve yağışlı hale gelecek. Değişikliklere hazırlıklı olmak için uygun kıyafetleri yanınıza almalısınız. Aksesuarlar da günlük planlarınızı daha kolay gerçekleştirmenize yardımcı olur.

hava durumu Eskişehir
