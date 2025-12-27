HABER

Eskişehir Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 27 Aralık 2025 tarihinde hava durumu soğuk geçecek. Gündüz sıcaklık 0 ile 5 derece arasında değişirken, zaman zaman karla karışık yağmur bekleniyor. Akşam saatlerinde havanın açık olması ve sıcaklıkların 2 ile 4 derece arasında kalması öngörülüyor. Gece ise sıcaklık -1 ile -4 dereceye düşeceği için, dışarı çıkanların kalın giysilerle önlem alması gerekiyor. Kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalı.

Eskişehir Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

27 Aralık 2025 Cumartesi. Eskişehir'de hava durumu soğuk. Karla karışık yağmurlar görülecek. Gündüz sıcaklık 0 ile 5 derece arasında değişecek. Zaman zaman karla karışık yağmur bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 2 ile 4 derece olacak. Hava bu saatlerde açık kalacak. Gece sıcaklık -1 ile -4 dereceye düşecek. Az bulutlu bir hava görülecek. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı 7 ile 14 kilometre arasında olacak. Nem oranı %71 ile %93 arasında değişecek.

28 Aralık Pazar günü hava durumu benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklık 2 ile 4 derece arasında olacak. Zaman zaman karla karışık yağmur yağması öngörülüyor. 29 Aralık Pazartesi günü ise gündüz sıcaklıkları -2 ile 2 dereceye düşecek. Bu günde karla karışık yağmur görülecek.

Soğuk hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Kalın ve su geçirmez giysiler giymek vücut ısınızı koruyacaktır. Buzlanma riski mevcut. Yolda dikkatli sürüş yapmalısınız. Yaya olarak yürürken kaygan zeminlere karşı tedbirli olun. Evde ısınma sistemleri düzgün çalışmalı. Su borularının donmaması için gerekli önlemleri almalısınız. Bu şekilde, soğuk havaya karşı hazırlıklı olur ve sağlığınızı korursunuz.

