Eskişehir Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

27 Aralık 2025 Cumartesi. Eskişehir'de hava durumu soğuk. Karla karışık yağmurlar görülecek. Gündüz sıcaklık 0 ile 5 derece arasında değişecek. Zaman zaman karla karışık yağmur bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 2 ile 4 derece olacak. Hava bu saatlerde açık kalacak. Gece sıcaklık -1 ile -4 dereceye düşecek. Az bulutlu bir hava görülecek. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı 7 ile 14 kilometre arasında olacak. Nem oranı %71 ile %93 arasında değişecek.

28 Aralık Pazar günü hava durumu benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklık 2 ile 4 derece arasında olacak. Zaman zaman karla karışık yağmur yağması öngörülüyor. 29 Aralık Pazartesi günü ise gündüz sıcaklıkları -2 ile 2 dereceye düşecek. Bu günde karla karışık yağmur görülecek.

Soğuk hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Kalın ve su geçirmez giysiler giymek vücut ısınızı koruyacaktır. Buzlanma riski mevcut. Yolda dikkatli sürüş yapmalısınız. Yaya olarak yürürken kaygan zeminlere karşı tedbirli olun. Evde ısınma sistemleri düzgün çalışmalı. Su borularının donmaması için gerekli önlemleri almalısınız. Bu şekilde, soğuk havaya karşı hazırlıklı olur ve sağlığınızı korursunuz.