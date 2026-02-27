Eskişehir Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de, 27 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu soğuk. Karla karışık yağışlar etkili olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 1 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık -2 dereceye düşecek. Bu durum, gün boyunca havanın oldukça soğuk olacağını gösteriyor. Rüzgar batıdan hafif bir hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. 28 Şubat Cumartesi günü sıcaklık gündüz 5 derece civarına yükselecek. Gece sıcaklığının -4 dereceye düşmesi bekleniyor. 1 Mart Pazar günü sıcaklık gündüz 8 dereceye ulaşacak. Gece ise yine -4 derece civarında kalacak. Böylece hafta sonu hava daha ılıman olacak. Karla karışık yağışlar yerini sakin hava koşullarına bırakacak.

Bugün ve gelecek günlerde hava koşulları nedeniyle önlemleri almak faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Bu, soğuk algınlığı riskini azaltacaktır. Karla karışık yağışlar yolları kaygan hale getirebilir. Araç kullanırken dikkatli olmak ve hız limitlerine uymak önemlidir. Evde kalmayı planlayanlar sıcak içecekler hazırlamalıdır. Ortamı ısıtmak, keyifli bir gün geçirmelerine yardımcı olacaktır.

Eskişehir'de 27 Şubat Cuma günü hava soğuk ve karla karışık yağışlı olacak. Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ılımanlaşacak. Hava koşullarına uygun giyinmek ve dikkatli olmak sağlıklı bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.