Eskişehir Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de hava durumu 28 Şubat 2026 Cumartesi günü genellikle kapalı olacak. Gündüz sıcaklıklar 3 derece civarında. Gece ise sıcaklık -2 dereceye kadar düşecek. Hava soğuk ve bulutlu olacak.

Pazar günü, 1 Mart 2026, hava biraz daha ılımanlaşacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 4 derece civarında olacak. Gece yine -2 dereceye düşecek. Hava kapalı kalacak, yağış beklenmiyor.

Pazartesi günü, 2 Mart 2026, hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklık 8 derece civarına yükselecek. Gece sıcaklık -1 derece olacak. Hava açık konumda kalacak, yağış olmayacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır.

Soğuk ve kapalı havalarda, sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmek önemlidir. Sıcak tutan giysiler tercih etmek gerekir. Hava koşullarına uygun ayakkabılar seçmek de önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olur.

