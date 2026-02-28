HABER

Eskişehir Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 28 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu genellikle kapalı ve soğuk olacak. Gündüz sıcaklık 3 dereceye düşerken, gece -2 dereceyi bulacak. 1 Mart 2026 Pazar günü hava biraz daha ılımanlaşacak ve sıcaklık 4 dereceye yükselecek. 2 Mart 2026 Pazartesi ise hava açılacak ve 8 derece civarına ulaşacak. Tüm bu değişken hava koşullarında, dışarı çıkarken uygun giyinmek ve hava durumunu kontrol etmek önemli.

Enis Ekrem Ölüç

Eskişehir'de hava durumu 28 Şubat 2026 Cumartesi günü genellikle kapalı olacak. Gündüz sıcaklıklar 3 derece civarında. Gece ise sıcaklık -2 dereceye kadar düşecek. Hava soğuk ve bulutlu olacak.

Pazar günü, 1 Mart 2026, hava biraz daha ılımanlaşacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 4 derece civarında olacak. Gece yine -2 dereceye düşecek. Hava kapalı kalacak, yağış beklenmiyor.

Pazartesi günü, 2 Mart 2026, hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklık 8 derece civarına yükselecek. Gece sıcaklık -1 derece olacak. Hava açık konumda kalacak, yağış olmayacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır.

Soğuk ve kapalı havalarda, sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmek önemlidir. Sıcak tutan giysiler tercih etmek gerekir. Hava koşullarına uygun ayakkabılar seçmek de önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olur.

Eskişehir'de 28 Şubat Cumartesi günü hava soğuk ve kapalı olacak. Önümüzdeki günlerde hava ılımanlaşacak. Ancak soğuk ve kapalı hava koşulları devam edecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Uygun önlemleri almak da önem taşır.

