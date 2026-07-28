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Eskişehir Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 28 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak. Sıcaklık gündüz 30-31 derece arasında seyrediyor, gece ise 14-15 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 8 km/s olurken, nem oranı %36 seviyesinde. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için güneşten korunma önlemleri almak önemlidir. Serin kalmak için şapka, güneş kremi ve bol su tüketimi önerilmektedir.

Eskişehir Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Eskişehir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün 28 Temmuz 2026 Salı. Eskişehir'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava güneşli olacak. Sıcaklık 30 ile 31 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 14 ile 15 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 8 km/s civarında olacak. Nem oranı ise %36’dir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıklar 28 ile 30 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 12 ile 14 derece arasında seyredecek. 30 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 29 ile 31 derece arasında artacak. Gece sıcaklıkları 12 ile 13 derece olacak. 31 Temmuz Cuma günü de hava sıcaklıkları 29 ile 31 derece arasında kalacak. Gece sıcaklıkları 12 ile 13 derece arasında olacak.

Bu sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek zor olabilir. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Ayrıca klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar kullanmak, iç mekanlarda rahatlık sağlar. Gece saatlerinde serin havadan faydalanmak için pencere açılabilir. Bu, doğal havalandırmaya yardımcı olacaktır.

Eskişehir'de hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Güneş ışınlarından korunmak için önlemler alınmalıdır. Serin kalmak için gerekli tedbirleri almak önemlidir. Bu durum sağlıklı ve keyifli günler geçirmenize yardımcı olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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