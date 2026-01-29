HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 29 Ocak 2026 Perşembe günü soğuk ve bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklık 5 ile 8 derece arasında değişecek. Zaman zaman sağanak yağmur bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 0 ile 5 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerdeki hava koşulları da değişkenlik gösterecek. Kalın giysiler, su geçirmez elbiseler ve uygun ayakkabılarla dışarıda dikkatli olunması önem taşıyor. Enerji tasarrufu için evde ısınma sistemlerini kontrol etmekte fayda var.

Eskişehir Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 29 Ocak 2026 Perşembe günü, Eskişehir'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 5 ile 8 derece arasında değişecek. Zaman zaman kısa süreli sağanaklar görülebilir. Hissedilen sıcaklık ise 0 ile 5 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı ise 4.6 km/s civarında.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 30 Ocak Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 1 ile 9 derece arasında olacak. 31 Ocak Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklık 6 ile -1 derece arasında değişecek. 1 Şubat Pazar günü bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında seyredecek.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olun. Kalın, su geçirmez giysiler tercih edin. Bu, ıslanmaktan ve üşümekten korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde sağlam bir şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Sokaklarda yürürken kaygan zeminlere dikkat edin. Düşme riskini en aza indirmek için uygun ayakkabılar giyinmelisiniz. Evdeyseniz ısınma sistemlerinizi kontrol edin. Enerji tasarrufu için kapı ve pencerelerin sızdırmazlığını kontrol edin.

Sonuç olarak Eskişehir'de 29 Ocak 2026 Perşembe günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Hava durumuna uygun hazırlık yaparak sağlığınızı korumanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecekİkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek
HSK atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandıHSK atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.