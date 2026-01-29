Eskişehir Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Ocak 2026 Perşembe günü, Eskişehir'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 5 ile 8 derece arasında değişecek. Zaman zaman kısa süreli sağanaklar görülebilir. Hissedilen sıcaklık ise 0 ile 5 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı ise 4.6 km/s civarında.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 30 Ocak Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 1 ile 9 derece arasında olacak. 31 Ocak Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklık 6 ile -1 derece arasında değişecek. 1 Şubat Pazar günü bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında seyredecek.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olun. Kalın, su geçirmez giysiler tercih edin. Bu, ıslanmaktan ve üşümekten korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde sağlam bir şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Sokaklarda yürürken kaygan zeminlere dikkat edin. Düşme riskini en aza indirmek için uygun ayakkabılar giyinmelisiniz. Evdeyseniz ısınma sistemlerinizi kontrol edin. Enerji tasarrufu için kapı ve pencerelerin sızdırmazlığını kontrol edin.

Sonuç olarak Eskişehir'de 29 Ocak 2026 Perşembe günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Hava durumuna uygun hazırlık yaparak sağlığınızı korumanız önemlidir.