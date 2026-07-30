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Eskişehir Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 30 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu oldukça güzel. Güneşli bir gün geçirecek olan şehirde, sıcaklık 14 ile 29 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. Açık hava etkinlikleri için ideal fırsatlar sunan bu günlerde, güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önem taşıyor. Akşam serinliğine karşı hafif giysiler tercih edilmeli.

Eskişehir Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü, Eskişehir'de hava durumu keyifli. Hava gün boyunca güneşli. Sıcaklıklar 14 ile 29 derece arasında değişecek. Günün serin saatlerinde hava 14 derece civarında hissedilecek. En sıcak saatlerde ise sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Bu sıcaklık aralığı, açık hava etkinlikleri için idealdir.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'deki hava durumu benzer şekilde devam edecek. 31 Temmuz Cuma günü, hava yine güneşli. Sıcaklık 14 ile 29 derece arasında seyredecek. 1 Ağustos Cumartesi günü, hava açık olacak. Sıcaklık 12 ile 30 derece arasında değişecek. 2 Ağustos Pazar günü hava parçalı bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar bu gün 14 ile 33 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak açık ve sıcak kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Öğle saatlerinde, güneşin etkisiyle hava sıcaklıkları artabilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içerek vücudunuzu susuz bırakmamaya özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde hava serinleyecek. Bu nedenle hafif bir ceket veya hırka almak rahatlık sağlayacaktır.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve sıcak olacak. Bu güzel havayı değerlendirmek için gerekli önlemleri alarak açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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