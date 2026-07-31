Eskişehir Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 31 Temmuz 2026 Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu sıcak olacak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz sıcaklık 30 derece civarına ulaşacak. Hava açık kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 ile 16 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Hızı saatte 12 ila 15 kilometre olacak.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun. Aşırı sıcaklar sağlık açısından risk oluşturabilir. Sıcak saatlerde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif, açık renkli giysiler giymek de önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak. Hava açık kalması bekleniyor. 2 Ağustos Pazar günü sıcaklık 32 dereceye yükselebilir. Hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu arasında değişecek.

Bu sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler dikkat etmelidir. Güneşten korunmak önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Bol su içilmesi de gereklidir. Aşırı sıcaklardan kaçınılmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar hassas gruptur. Onların kapalı alanlarda vakit geçirmesi önerilir.

Eskişehir'de 31 Temmuz 2026 Cuma günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki birkaç gün de benzer koşullar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Ancak sağlık ve güvenlik ön planda tutulmalıdır. Gerekli önlemleri almak önemlidir.