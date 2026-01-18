HABER

Eskişehir’in yüksek kesimleri eksi 5 dereceyi gördü

Eskişehir’de kış mevsimi etkisini hissettirmeye devam ederken, kentin yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı ve dondurucu soğuk hakim oluyor.

Kent merkezine nazaran daha yüksek rakımda bulunan Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi, hafif kar yağışı ve soğuk havanın etkisi altına girdi. Bölgede etkili olan kar yağışı zeminde yoğun bir beyaz örtü oluşturmasa da düşen hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiliyor. Mahallede termometreler gece saatlerinden itibaren eksi 5 dereceyi gösterdi.
Öte yandan, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; bölgede soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Eskişehir
