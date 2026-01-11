Eskişehir’de 27 yaşındaki gencin şüpheli ölümü araştırılıyor

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Güllüce Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın son katında ikamet eden 27 yaşındaki Buğra K. isimli gençten haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine haber verdi. Çilingir yardımıyla şahsın dairesine girildi.

Hareketsiz bir şekilde bulunan gencin sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibi şahsın ölümüyle alakalı şüpheli kararı verdi.

Buğra K.’nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrasında belli olacak.

Kaynak: İHA