Eskişehir’de baharın gelmesiyle uçurtma sezonu açıldı

Eskişehir’de baharın gelmesiyle birlikte satılmaya başlanan uçurtma çeşitlerine talep gösteriliyor.Mayıs ayının yaklaşmasıyla hava sıcaklıklarının arttığı Eskişehir’de bahar sezonu açıldı.

Mayıs ayının yaklaşmasıyla hava sıcaklıklarının arttığı Eskişehir’de bahar sezonu açıldı. Oyuncakçı ve kırtasiye işletmeleri, uçurtma satışlarına başladı. Hamamyolu Caddesi’nde oyuncakçı dükkanı bulunan Bülent Tekkanat da işletmesinin camına "uçurtma satışı başlamıştır" yazılı bir kağıt koydu. Uçurtmalar satışlarının arttığını söyleyen Tekkanat, en çok ay-yıldızlı ve Atatürk bayraklı modellerin tercih edildiğini ifade etti.

Yaklaşık 60 yıldır bu mesleği icra eden Bülent Tekkanat, çocukların telefon ve tablete ilgisinin artmasına rağmen oyuncak satışlarının olumsuz yönde etkilenmediğini de belirtti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

