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Eskişehir’de iki kadın grup arasında cadde ortasında kavga

Eskişehir’in işlek caddelerinden birinde iki kadın grubu arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Eskişehir’de iki kadın grup arasında cadde ortasında kavga

Eskişehir’in işlek caddelerinden birinde iki kadın grubu arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralanırken, taraflardan biri "Bu kadına bir şey olsun bak ne yapıyorum" şeklinde tepki gösterdi.

Olay, dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yürüyen iki kadın grubu arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenerek büyümesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı. Çıkan kavgada kadın şahıslardan biri yaralandı.

"Bu kadına bir şey olsun bak ne yapıyorum"
Gruptan bir kadının yaralanmasıyla birlikte fiziki kavga sona ererken, taraflar arasındaki gerginlik sözlü atışma ve hakaretlerle devam etti. Yaralanan kadının tarafındaki bir kişi, karşı gruba yönelerek, "Bu kadına bir şey olsun bak ne yapıyorum" sözleriyle tepki gösterdi. Bu anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Yaralı şahsın sağlık durumu hakkında da henüz bir bilgi edinilemedi.

Eskişehir’de iki kadın grup arasında cadde ortasında kavga 1

Eskişehir’de iki kadın grup arasında cadde ortasında kavga 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Eskişehir
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