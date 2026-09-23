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Eskişehir'de kimyasal madde patlaması ve yangın

Eskişehir'de bir okulun laboratuvarından atılan kimyasal maddelerin tepkimesi sonrası patlama ve yangın meydana geldi.

Eskişehir'de kimyasal madde patlaması ve yangın

Eskişehir’de sabah saatlerinde bir özel okulun fen laboratuvarından atılan kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu patlamalar yaşandı.

Eskişehir de kimyasal madde patlaması ve yangın 1

Bu olay, Arifiye Mahallesi'ndeki Adalet İlkokulu yanındaki çöp konteynerinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay paniğe sebep oldu, ancak şans eseri kimse yaralanmadı. Özel okul yönetimi hakkında inceleme başlatıldı.

Aynı çöp konteynerinde saat 14.00’te bir yangın çıktı. Kimyasal reaksiyonun devam etmesi nedeniyle konteyner yeniden alevlere teslim oldu. Çevre sakinleri, dumanları gördü ve durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Yangın, sevk edilen ekiplerce söndürüldü.
Belediye ekipleri, kimyasal tepkimenin tekrar etme ihtimali nedeniyle çöp konteynerini olay yerinden kaldırdı.

Eskişehir de kimyasal madde patlaması ve yangın 2


Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
patlama yangın Eskişehir okul
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