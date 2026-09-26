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Eskişehir’de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Eskişehir’de otomobil çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Halk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Eskişehir’de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Eskişehir’de otomobil çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Halk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil, yaşlı bir kadına çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle kısa süreliğine aksayan tramvay seferleri, trafik ekiplerinin olay yerini fotoğraflaması ve aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir’de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı 1

Eskişehir’de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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