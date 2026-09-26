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Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Yeni Mahalle Sadık Penbe Caddesi üzerinde meydana geldi.

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Sadık Penbe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sadık Penbe Caddesi üzerinde seyir halinde olan E.D. idaresindeki 43 AHH 923 plakalı motosiklet ile Işıklı kavşak istikametinden gelerek sola dönmekte olan M.O.K. yönetimindeki 45 AYL 285 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü E.D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü E.D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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