Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve eşine gözaltı! Belediyede arama yapıldı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca Eşme Belediyesi yönelik başlatılan ‘irtikap’ soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

6 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Başkan Tozan ve eşi Burcu Tozan ile 3 şüpheli yakalandı.

BELEDİYEDEKİ DİJİTAL MATERYALLERE EL KONDU

Polis ekiplerince Eşme Belediyesinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

UŞAK BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda ise Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılması gündem olmuştu. Yalım “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” ile “icbar suretiyle irtikap ve rüşvet alma” suçlarından tutuklanıp İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır