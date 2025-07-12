Esnaf Odası başkanının oteli mühürlendi

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde; otelin eksiklikleri bulunduğu belirtildi. Tespit edilen eksiklikler çerçevesinde yasal süreç işletildi ve otel geçici süreyle mühürlenerek faaliyetleri durduruldu. Otelin girişine 'Tadilattan dolayı kapalıyız' yazısı asılırken, işletme yetkililerinin eksiklikleri gidermek üzere çalışmalara başladığı görüldü.

Daha önce Cacabey Meydanı'nda yine Öztürk'ün başkanlığını yaptığı Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne ait bir işletme kaçak yapı gerekçesiyle yıkılmış, ardından aynı cadde üzerindeki bir işyerinin de yıkımı gerçekleştirilmişti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır