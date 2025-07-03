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Esnafı silahlı vuran şahsı, vatandaşlar yakalayıp darbetti

Muğla'nın Milas ilçesinde tartıştığı işletme sahibini silahla vuran şahıs, kaçmaya çalıştığı esnada çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak darbedildi. O anlar kameraya yansıdı.

Esnafı silahlı vuran şahsı, vatandaşlar yakalayıp darbetti
Begüm Özkaynak

Olay, Milas ilçesi Ören Mahallesi Yalı mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.E.G. isimli şahıs, yaşanan sözlü tartışmanın ardından işletme sahibi G.K.'yi tabanca ile sağ bacağından vurarak yaraladı. Silah seslerinin ardından olay yerinde bulunan işletme çalışanları, saldırıyı gerçekleştiren M.E.G.'yi yakalayıp darbederek etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, hem saldırganı hem de olaya karıştığı belirlenen diğer şüphelileri gözaltına aldı. Olayda kullanılan tabanca da ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı G.K.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İşletme sahibi G.K.'yi vurduktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan M.E.G.'nin yakalanarak darbedildiği anları ise anbean kameralara yansıdı.

(İHA)

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Muğla
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