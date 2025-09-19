HABER

Esnafın zamanında müdahalesi aracın yanmasını önledi

Mersin'de park halindeki araçtan dumanlar yükseldi, çevredeki bir esnafın müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Esnafın zamanında müdahalesi aracın yanmasını önledi

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Kiremithane Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.O.'nun park edip ayrıldığı aracından yaklaşık yarım saat sonra duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden çevre esnafı Aziz Nadi İngilok, iş yerindeki yangın söndürme tüpünü alarak aracın arka koltuğuna, yarım açık camdan müdahale etti. Bu sırada haber verilen itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yangını büyümeden tamamen söndürdü. Yangında aracın yalnızca arka koltuğunun bir kısmı zarar gördü.

"MÜDAHALE ETMESEYDİK ARAÇ TAMAMEN YANACAKTI"

Müdahale ederek yangının büyümesini önleyen Aziz Nadi İngilok, o anları anlattı. İngilok, "Esnaf arkadaşlar bana aracın duman çıkardığını söyledi. Hemen iş yerindeki yangın tüpünü alıp arka camdan koltuğa sıktım. Hafif bir yangın ve yoğun duman vardı. Yarısını ben söndürdüm, sonra itfaiye gelip kapıyı açarak tamamen söndürdü. Eğer müdahale etmeseydik araç tamamen yanacaktı" dedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Mersin
