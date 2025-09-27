HABER

Estetikte hızla yükselen trend: Erkeklerde yüz gerdirme trendi! Uzmanlar risklere karşı uyardı: "Endişe verici”

İngiltere’de yayınlanan son veriler, yüz germe ameliyatlarına ilginin özellikle erkekler ve 40’lı yaşlardaki kişiler arasında hızla yükseldiğini ortaya koydu. Sosyal medyanın yarattığı görünüm baskısı ve zayıflama ilaçlarının etkisi, bu estetik trendin arkasındaki başlıca nedenler olarak gösteriliyor. 2024’te erkeklerde yüz germe ameliyatları yüzde 26 artarken, uzmanlar operasyonların risklerine dikkat çekiyor. Detaylar haberimizde…

Sedef Karatay

İngiltere'deki son veriler, sosyal medyanın ve zayıflama ilaçlarının etkisiyle erkeklerde ve 40’lı yaşlardaki kişilerde yüz germe ameliyatlarına ilginin hızla arttığını ortaya koydu. Özellikle erkekler arasında bu operasyonlara olan talep dikkat çekici boyutlara ulaştı.

AMELİYAT SAYILARINDA REKOR ARTIŞ

2024 yılında İngiltere’de yüz germe ameliyatları yüzde 8 artarak toplam 1882 operasyona ulaştı. Kadınlar hala çoğunluğu oluştursa da, erkeklerdeki artış oranı daha çarpıcı. 2023’te 111 erkek yüz gerdirme ameliyatı olurken, 2024’te bu sayı 140’a yükselerek yüzde 26’lık bir artış gösterdi.

TRENDİN ARKASINDAKİ NEDENLER

Uzmanlar, bu yükselişin sosyal medya baskısı, zayıflama ilaçlarının yaygınlaşması ve estetik cerrahinin toplumsal olarak normalleşmesiyle bağlantılı olduğunu belirtiyor. İngiliz Estetik Plastik Cerrahlar Derneği Başkanı Dr. Nora Nugent, modern cerrahinin daha doğal sonuçlar sunduğunu ancak operasyonun ciddi riskler taşıdığını vurguluyor. Enfeksiyon, sinir hasarı, asimetrik sonuçlar ve haftalar süren iyileşme süreci, bu riskler arasında yer alıyor.

ZAYIFLAMA İLAÇLARININ ETKİSİ

Zayıflama ilaçlarının popülerleşmesi, yüzde yağ kaybına yol açarak çökük ve yaşlı bir görünüm oluşturabiliyor. Bu durum, yüz germe ameliyatlarına olan talebi artıran önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

PSİKOLOJİK BASKI VE RİSKLER

UWE Bristol Üniversitesi’nden psikolog Dr. Helena Lewis-Smith, sosyal medyanın ve influencerların dış görünüş baskısını normalleştirdiğine dikkat çekiyor. Lewis-Smith, “Ameliyatların riskleri genellikle küçümseniyor. Ruhsal değerlendirme yapılmadan estetik cerrahilere başvurmak endişe verici” diyerek konunun psikolojik boyutuna vurgu yaptı.

