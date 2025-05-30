Estonya'nın başkenti neresi? Estonya'nın başkenti hakkında bilgiler

Resmi adı Estonya Cumhuriyeti olarak geçen ülke, Çarlık Rusya'nın yıkılması sonrasında bağımsızlığını kazanan ülkelerden biridir. Estonya Cumhuriyeti, Baltık Devleti olarak tanımlanır. Konum olarak ise Kuzey Avrupa'da yer alır. Sovyetler Birliği'nden kopan devletler arasında 1. sıradadır. Avrupa’daki ülkeler arasında nüfusu en az olan ülkelerden biridir. Estonya’da nemli ve karasal iklim şartları görülür. Ayrıca M.Ö. 6500 yıllarında ilk insanların burada olduğu bilinir.

Estonya’nın başkenti neresi?

Baltık ülkesi olan Estonya’nın başkenti Tallinn şehridir. Estonya’nın başkenti olan Tallinn şehri, Baltık Denizi’nin Finlandiya Körfezi ile kesiştiği yerde bulunmaktadır.

Estonya 1918 senesinde bağımsızlığını ilan etmeden önce şehrin adı Raval olarak bilinmekteydi. Raval adının Almanca'da “geyiğin düşüşü, ölümü” anlamına gelen “rehfall”dan esinlenildiği düşünülür. Zira Estonyalıların geçmişi Almanlar’a dayanır ve çok eski yıllarda avlanma için günümüzdeki Tallinn şehrine gelinirdi. 1941 ve 1944 yıllarında Nazi işgali esnasında şehir Raval olarak tanımlanmaktaydı. Almanlar hâlâ bu şehre Raval diye hitap ederler. Tallinn ismi ise "Danimarkalıların şehri" anlamına gelir. Çünkü tarihsel olarak Danimarka ile de akrabalık bağları bulunur.

Yüzyıllar boyunca Rusya hem Çarlık yıllarında hem de komünist dönemde yayılmacı politika benimsediği için Estonyalıların Rus kökenli olduğunu ve dillerinin de Rusça'dan geldiğini öne sürdü. Fakat tarihsel olarak Estonyalıların ve Estonca'nın Rus kökenli olduğuna yönelik bir kanıt bulunmaz. Eski kıtada sona eren komünizmle beraber Estonya günümüzde bağımsız ve batı demokrasileri arasında yer alan bir ülkedir.

Estonya ve Tallinn'e nasıl gidilir?

Ülkemizden Estonya’ya gitmek isteyenler için en kolay ulaşım seçeneği havayoludur. İstanbul’dan Tallinn’e 3 saat 20 dakikalık bir uçuşla ulaşılabilmektedir. Ülkemizde başka bir şehir üzerinden Tallinn’e gitmek isteyenlerin İstanbul aktarması yapmaları gerekir.

Avrupa Birliği ülkeleri arasında yer alan Estonya Türk vatandaşlarına vize uygulamaktadır. Bu nedenle Estonya’nın başkenti Tallinn’i ziyaret etmek isteyen gezginlerin Schengen Vizesi çıkarmaları gerekir. Baltık bölgesinde yer alan tüm şehirlerde olduğu gibi Tallinn’e de gitmek için en uygun zaman Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Bu dönemin haricinde Tallinn’de hava şartları oldukça sert geçer.

Tallinn'de gezilecek yerler

Tallinn'de gezilecek yerler şöyle sıralanabilir:

Belediye Sarayı Meydanı

Şehrin en popüler meydanlarından biri olan Old Town’ın da merkezi olarak tanımlanır. Bu bölgenin çevresinde mimari anlamda oldukça estetik binalar, kafeler ve restoranlar bulunur.

Aziz Olaf Kilisesi

Old Town’un merkezinde bulunan bu kilise 1500’lü yıllarda Avrupa’nın en uzun binası olarak bilinirdi. Günümüzde ise hâlâ kilisenin en tepesine çıkarak manzarayı izlemek mümkündür.

Alexander Nevsky Katedrali

Tallinn şehrindeki en eski Ortodoks kiliselerinden biri olan Alexander Nevsky Katedrali şehrin en ihtişamlı ibadethanesi olarak bilinmektedir. Old Town bölgesinde yer alan bu katedral Rus hakimiyeti döneminde Rus mimarisiyle 1894 senesinde tamamlanmıştır.

Tallinn'de şehir içi ulaşım

Tallinn, toplu taşıma altyapısının kaliteli olmasından dolayı kolayca gezilebilir bir şehirdir. Şehirdeki toplu ulaşım aracı olarak otobüsler, troleybüsler ve tramvaylar hizmet verir. Bütün otobüsler 06.00-23.00 saatleri arasında çalışır. Toplu taşıma araçlarına binerken geçerli bilet almayan kişilere 40 euro ceza kesilir. Ayrıca 7 yaş altı tüm yolcular Tallinn içerisinde ücretsiz olarak seyahat edebilir.

Estonya'da ne yenir?

Estonya, İskandinav ülkesi olmamasına rağmen çevresindeki İskandinav şehirleri nedeniyle onların mutfağından etkilenmiştir. Bu nedenle Estonya’da deniz ürünleri, kırmızı et ve patates sıklıkla tüketilen lezzetler arasında yer alır. Ayrıca Estonya mutfağının büyük bir bölümü Almanlardan ve Ruslardan da etkilenmiştir.

Estonya’da hormonlu sebzeler tüketmek istemeyenler için kışın domates bulmak kolay olmayabilir. Estonya halkı günlük tüketim anlayışına sahip olduğundan uzun ömürlü katkı maddelerine sahip ürünleri tercih etmezler.

Ülkenin mutfak kültüründe tıpkı ülkemizde de olduğu gibi ekmeğe büyük saygı duyulur. Ekmek yere düşerse hemen yerden alınıp öpülür. Ana yemekten öncesinde patates salatası gibi soğuk başlangıçlara yer verirler. Lahana, et, pirinç ve havuç ile hazırlanan pirukad, müren balığı, kerevit ve karides de bolca tüketilen lezzetler arasındadır.

Mutfak kültüründe çorbaya daima süt, yoğurt veya ekşi krema eklenir. Ülkede en fazla tüketilen çorba leivasupp’dır. Tatlı bir çorba olarak elma, krem şanti veya ekşi krema ile beraber şeker ve tarçın katılarak hazırlanır.