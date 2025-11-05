Eşyaların taşınması gündem olmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da yeni ofis açtı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kongresinin ardından Ankara'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir ofis açmıştı. Burada çalışmalarına devam eden ve misafirlerini ağırlayan Kılıçdaroğlu'nun ofisinde geçtiğimiz günlerde yaşanan hareketlilik dikkat çekmişti.

"KILIÇDAROĞLU OFİSİ BOŞALTIYOR"

Gazeteci Murat Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisini boşalttığını aktarmıştı. Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı.

"Nakliye aracına taşınmayı bekleyen koltuk...

Bu görüntüler çok şey ifade ediyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki çalışma ofisini boşaltıyor. Mutlak butlan kararı çıkmayınca bir dönemin de sonu gelmiş belli ki."

Nakliye aracına taşınmayı bekleyen koltuk...



Bu görüntüler çok şey ifade ediyor.

Eski Genel Başkan @kilicdarogluk Ankara'daki çalışma ofisini boşaltıyor.#mutlakbutlan kararı çıkmayınca bir dönemin de sonu gelmiş belli ki. pic.twitter.com/uH14BldCSk — Murat Çelik 🦅 (@muratceliktv) November 4, 2025

OFİS KAPANMADI TAŞINDI

Kılıçdaroğlu'nun mevcut binanın satılması ve küçük olması sebebiyle yeni ofis arayışında olduğu öğrenilmişti. Kılıçdaroğlu, yine Mustafa Kemal Mahallesi'nde yeni bir ofis tuttu.

Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu, bundan böyle çalışmalarını yeni ofisinde yürütecek ve konuklarını burada ağırlayacak.