Ev işlerini devralmaya aday insansı robot: Çamaşır yıkayıp kahvaltı bile hazırlıyor

Akıllı ev teknolojileri hızla gelişirken, ev işlerini devralmaya adaymış gibi görünen yeni bir insansı robot duyuruldu. Rakiplerinden farklı olarak tekerlekleri üzerinde hareket eden bu insansı robot; çamaşır yıkamaktan kahvaltı hazırlamaya, cam silmekten dolap yerleştirmeye kadar birçok işi yapabiliyor.

Enes Çırtlık

Yıllardır akıllı prizler, akıllı robot süpürgeler gibi ürünlerle evleri "daha akıllı" hâle getirmeye çalışan teknoloji sektörü, şimdi bir üst seviyeye geçip günlük ev işlerini gerçekten devredilebileceğimiz robotlar peşinde. Bu yarışta son olarak yeni bir insansı robot modeli görücüye çıktı.

KAHVALTI HAZIRLIYOR, ÇAMAŞIR YIKIYOR, CAM SİLİYOR

Webtekno'nun aktardığı bilgilere göre; Akıllı ev teknolojileriyle tanınan SwitchBot, Onero H1 adlı insansı robotunu tanıttı. SwitchBot’un iddiasına göre bu robot, çamaşır yıkamaktan kahve hazırlamaya kadar pek çok ev işini üstlenebiliyor.

Ev işlerini devralmaya aday insansı robot: Çamaşır yıkayıp kahvaltı bile hazırlıyor 1

Onero H1; tutma, itme, açma, yerleştirme gibi günlük hareketleri yapabilen ve farklı ev senaryolarına uyum sağlayabilen genel amaçlı bir ev robotu olarak geliştirildi. Paylaşılan tanıtım videosunda robotun kahve makinesini doldurduğu, kahvaltı hazırladığı, cam sildiği, çamaşır makinesini doldurduğu ve hatta çamaşırları katlayıp dolaba yerleştirdiği görülüyor.

Ev işlerini devralmaya aday insansı robot: Çamaşır yıkayıp kahvaltı bile hazırlıyor 2

BACAKLARI YOK, TEKERLERİ VAR

Tam anlamıyla insansı bir robot olmayan Onero’nun bacakları yok. Bunun yerine tekerlekli bir platform üzerinde hareket ediyor. Üzerinde eklemli kollar, eller ve bir “yüz” bulunan robot, SwitchBot’un daha önce tanıttığı modüler çok amaçlı robotun gelişmiş bir versiyonu diyebiliriz.

Ev işlerini devralmaya aday insansı robot: Çamaşır yıkayıp kahvaltı bile hazırlıyor 3

Onero H1, baş, kollar, eller ve gövdesine yerleştirilmiş kameralar sayesinde çevresini algılıyor. Toplam 22 serbestlik derecesine sahip olan robot, görsel algı, derinlik ve dokunsal geri bildirimi birleştiren OmniSense adlı yerleşik yapay zekâ modeliyle çalışıyor. Bu sayede nesnelerin konumunu ve nasıl kullanılacağını öğrenebiliyor.

Onero H1 ve A1 yakında ön siparişe açılacak ancak fiyatı şimdilik belirsiz.

