Ev ve aracından çıktı! Tam 600 bin adet...

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti’ yaptığı tespit edilen A.A.Ç.'yi takibe aldı.

600 BİN ADET ELE GEÇİRİLDİ

Teknik ve fiziki harekete geçen ekipler, şüpheliyi evine yapılan operasyonla gözaltına aldı. A.A.Ç.’nin aracında ve ikametinde yapılan aramalarda; 600 bin adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır