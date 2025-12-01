HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Evde düşen yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde evde düşen yaşlı kadın ekipleri alarma geçirirken, ekipler itfaiye yardımı ile eve girerek yaşlı kadına ulaştı.

Evde düşen yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdi

Olay, Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4’üncü katında ikamet eden 88 yaşındaki A.B. isimli kadın evin içerisinde dengesini kaybederek düştü. Yerde hareketsiz kalan yaşlı kadın 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri merdivenli araç marifeti ile eve balkondan girerek kapıyı açtı. Sağlık ekipleri tarafından da gerekli kontrolleri yapılan yaşlı kadın sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmeyi reddedince ekipler normale döndü.

Evde düşen yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdi 1

Evde düşen yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdi 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yağmurun altında denizde sürüklenen göçmenlere sahil güvenlik yetiştiYağmurun altında denizde sürüklenen göçmenlere sahil güvenlik yetişti
Diyarbakır'da fuhuş operasyonunun düğmesine basıldıDiyarbakır'da fuhuş operasyonunun düğmesine basıldı

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.