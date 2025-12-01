Evde düşen yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdi

Olay, Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4’üncü katında ikamet eden 88 yaşındaki A.B. isimli kadın evin içerisinde dengesini kaybederek düştü. Yerde hareketsiz kalan yaşlı kadın 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri merdivenli araç marifeti ile eve balkondan girerek kapıyı açtı. Sağlık ekipleri tarafından da gerekli kontrolleri yapılan yaşlı kadın sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmeyi reddedince ekipler normale döndü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır