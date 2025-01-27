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  4. Evde yangın çıkınca bebeğini camdan atarak kurtardı! Anne ise hayatını kaybetti

Evde yangın çıkınca bebeğini camdan atarak kurtardı! Anne ise hayatını kaybetti

27.01.2025 22:42
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Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
27.01.2025 22:42
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Denizli'de bir evde sobadan çıkan yangında Suriye uyruklu anne, önce iki çocuğunu evden çıkardı, ardından 1 yaşındaki bebeğini vatandaşların açtığı battaniyeye 4’üncü kat penceresinden atarak kurtardı. Anne ise dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir evde sobadan çıktığı değerlendirilen yangında Suriye uyruklu anne, önce iki çocuğunu evden çıkardı, ardından 1 yaşındaki bebeğini vatandaşların açtığı battaniyeye 4’üncü kat penceresinden atarak kurtardı. Üç çocuğunu kurtaran anne Esraa Alola yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

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BATTANİYEYE SARIP CAMDAN ATTI!

Yangın, saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana çıktı. İddiaya göre, 5 katlı binanın 4'üncü katında oturan Suriye uyruklu 5 kişilik ailenin evinde sobadan sıçrayan kıvılcımla yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı. Alevleri fark eden anne Esraa Alola (26), Kevser Jebbi (7) ve Fatıma Jebbi'yi (9), evden çıkarttı. İki kardeş aşağı inerek komşulardan yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine de sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada alevlerin sardığı odada uyuyan 1 yaşındaki Ayan Jebbi isimli bebeğini kucağına alan anne Esraa Alola, battaniyeye sarıp, apartmanın 4'üncü katındaki dairenin penceresinden vatandaşların açtığı battaniyeye bıraktı. Ancak, yoğun dumandan etkilenerek bayıldı.

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Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekibi, evde anne Alola'nın cesedini buldu. Olay yerine gelen acil sağlık ekibi annesi tarafından aşağı atılarak kurtarılan Ayan Jebbi'nin vücudunda ise hafif yanıklar olduğunu belirleyip, Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenen anne Esraa Alola'nın cenazesini otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Anahtar Kelimeler:
yangın
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ALLAHIM rahmet eylesin yakınlarına sabırlar dilerim
Bir Anne ölüyor Çocuklarını cahıraş kurtarıyor, İNŞALLAH ŞEHİD HÜKMÜNDEDİR diye niyazımız var.
26 yaşında 3çocuk sahibi çok ilginçler
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