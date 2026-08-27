Evde Yeni Parti - CHP rekabeti! Karı koca iki başkan birbirine rakip oldu

Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel cephesi CHP'den ayrılmış ve Yeni Parti'yi kurmuştu. Yeni Parti'nin kurulmasının ardından birçok belediye başkanı Özgür Özel'e destek verdi ve CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YENİ PARTİ'YE KATILIM DÜŞÜK

Bu katılım büyükşehir belediye başkanları noktasında beklendiği düzeyde olmadı. Manisa, Denizli ve Eskişehir büyükşehir belediye başkanları Yeni Parti'ye katılırken; Ankara, Mersin, Muğla, Balıkesir, Adana'da henüz bir değişiklik yaşanmadı.

GONCA KÖKSAL ARAS YENİ PARTİ'YE KATILDI

Muğla'da ise oldukça dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Muğla'da birçok ilçe belediyesi Yeni Parti'ye katıldı. Yeni Parti'ye katılan isimler arasında Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da yer aldı. Geçen günlerde belediye meclisindeki 22 isim ile CHP'den istifa eden Gonca Köksal Aras Yeni Parti'ye katıldı ve şu açıklamayı yaptı: "Uzun yıllardır mensubu olduğum, bana birçok görev veren, birçok görevi layık gören hem örgütte hem belediye içinde hem ilçe belediyesinde hem büyükşehir belediyemizde bana çeşitli görevler veren Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve Türkiye’nin aslında içinden geçtiği süreci ben büyük bir dikkatle, hiç kimseyi yargılamadan, ötekileştirmeden, hassasiyetle izledim şahsen. Ve acele etmedim, açıkça söylemek istiyorum. Çünkü herkesin sesini duymak istedik. Yol arkadaşlarımızla süreci değerlendirdik, istişare ettik. Ama bugün geldiğimiz noktada, hayatta bazen anlar vardır biliyorsunuz, bir yol ayrımına gelirsiniz.

"CESARETLE BİR ADIM ATMAMIZ GEREKİR"

Geçmişte duyduğunuz bütün saygıyla geleceğe dair bir karar vermeniz gerekir. Cesaretle bir adım atmanız gerekir. Şu an aslında tam da o adımı attığımız noktada, o eşikteyiz hep birlikte. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel tüm bu saydığım aslında ilkeler doğrultusunda, değişimden korkmayan cesaretiyle, demokrasiye sahip çıkışıyla ve umudu büyütmesiyle güçlü bir irade ortaya koydu. Bu doğrultuda biz de, ben Menteşe Belediye Başkanı olarak ve tüm meclis üyelerimiz eksiksiz bir şekilde siyasi mücadelemize Yeni Parti çatısı altında devam etmeye karar verdik"

EVDE PARTİ REKABETİ! EŞİ AHMET ARAS CHP'DE KALDI

Buradaki durumu ilginç kılan nokta ise Gonca Köksal Aras'ın eşi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın tercihi oldu. Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'e desteğe giden isimler arasında yer alan Aras, siyasi hayatını CHP'de sürdürmeye devam ediyor. Aras'ın Yeni Parti'ye katılıp katılmayacağı merak konusu olurken, mevcut durum karı kocayı rakip yapış vaziyette.