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  4. Evden çıktı, bir daha geri dönemedi! Hayvanları eve ulaştı ama yaşlı adamın cansız bedeni arazide bulundu

Evden çıktı, bir daha geri dönemedi! Hayvanları eve ulaştı ama yaşlı adamın cansız bedeni arazide bulundu

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
25.02.2025 11:42
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Adana’nın Kozan ilçesinde hayvanlarını otlatmak için evden çıkan 60 yaşındaki Mehmet Arık’tan saatlerce haber alınamadı. Akşam saatlerinde hayvanlarının eve dönmesine rağmen kendisinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Yaşlı adamın cansız bedeni, evine yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulundu. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği düşünülen Arık’ın kesin ölüm sebebi otopsi sonrası netleşecek.

Evden çıktı, bir daha geri dönemedi! Hayvanları eve ulaştı ama yaşlı adamın cansız bedeni arazide bulundu

Edinilen bilgiye göre, olay, dün Pekmezci Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 60 yaşındaki Mehmet Arık, hayvanları otlatmak için evinden çıktı. Ancak akşam hayvanların eve dönmesi rağmen Arık, güvenlik görevlilerine olayı bildirdi. Bunun üzerine Arık'ı arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmada Arık, arazide hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

HAYVANLARINI OTLATMAYA ÇIKTI, SAATLERCE HABER ALINAMADI

Mehmet Arık, dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evinden çıktı. Ancak akşam saatlerinde hayvanlar eve geri dönmesine rağmen Arık geri gelmedi.

YETKİLİLERE HABER VERİLDİ, ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yakınlarının endişelenerek durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Saatler süren aramalar sonucunda, yaşlı adam arazide hareketsiz halde bulundu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

İlk bulgulara göre Mehmet Arık’ın kalp krizi geçirdiği düşünülüyor. Ancak kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Adana Kozan arazi hayvan
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