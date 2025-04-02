HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eve giren kadın şahıslar, altınlarla kayıplara karıştı

Eve giren kadın şahıslar, altınlarla kayıplara karıştı

02.04.2025 16:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da bir ikamete giren kadın şahıslar, çaldıkları altınlarla kayıplara karıştı.

Eve giren kadın şahıslar, altınlarla kayıplara karıştı

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz 3 kadın şahıs, Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 19116 sokak içerisinde ikamet eden Ekrem Yanık’a ait eve girdi. Yaşanan olay anları güvenlik kameralarına yansıdı. İkamete giren 3 kadın şahıs evde bulunan 3 adet altın bilezik ile 1 adet çeyrek altını alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayının yaşandığını bir süre sonra fark eden ev sahibi Ekrem Yanık, polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Batman'da feci kaza! 5 kişi yaralandıBatman'da feci kaza! 5 kişi yaralandı
Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem!Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem!
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Benzin zammı iptal edildi

Benzin zammı iptal edildi

Derbiye saatler kala, ilk 11'de büyük sürpriz!

Derbiye saatler kala, ilk 11'de büyük sürpriz!

Özgür Özel'den boykot çağrısına destek!

Özgür Özel'den boykot çağrısına destek!

AK Partili Mücahit Birinci'den 'Aybüke Pusat' açıklaması

AK Partili Mücahit Birinci'den 'Aybüke Pusat' açıklaması

Son seçim anketi yayınladı! İşte CHP ile AK Parti arasındaki fark

Son seçim anketi yayınladı! İşte CHP ile AK Parti arasındaki fark

Adana'da feci kaza! Bir aile yok oldu... 5 ölü, 8 yaralı

Adana'da feci kaza! Bir aile yok oldu... 5 ölü, 8 yaralı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.