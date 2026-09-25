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Havalar değişti, aktarlarda hareketlilik başladı

Bandırma’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte aktarlarda hareketlilik yaşanmaya başladı.

Havalar değişti, aktarlarda hareketlilik başladı

Bandırma’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte aktarlarda hareketlilik yaşanmaya başladı. Vatandaşların özellikle ıhlamur, kuşburnu, zencefil ve mevsiminde bulunan bitkisel ürünlere ilgisinin arttığı belirtildi.

Bandırma’da son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşların aktarlarda kış aylarında tercih edilen ürünlere yönelik ilgisi arttı. Kentte 30 yılı aşkın süredir aktarcılık yapan Abdullah Kanar, mevsim değişikliğiyle birlikte özellikle bitkisel ürünlere olan talebin yükseldiğini söyledi.

Eski belediye binası içerisindeki işletmesinde hizmet veren Kanar, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların aktar ürünlerine daha fazla yöneldiğini belirtti. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklarının da arttığına dikkat çeken Kanar, mevsim şartlarına uygun giyinmenin önemine vurgu yaptı.

ARONYA VE ZENCEFİL ÖNE ÇIKIYOR

Mevsiminde bulunan aronya ve zencefilin son dönemde daha fazla tercih edildiğini ifade eden Kanar, vatandaşların bu ürünlere olan ilgisinin arttığını söyledi. Aronyanın içerdiği vitamin ve antioksidanlar nedeniyle tüketicilerin dikkatini çektiğini belirten Kanar, zencefilin ise özellikle soğuk havalarda tercih edilen ürünlerin başında geldiğini dile getirdi.

Zencefilin Uzak Doğu’da uzun yıllardır kullanılan bitkiler arasında bulunduğunu aktaran Kanar, mevsim geçişlerinde vatandaşların bitkisel ürünlere yönelik ilgisinin arttığını kaydetti.

Kış aylarının geleneksel ürünleri arasında bulunan ıhlamur ve kuşburnuna da ilginin arttığını belirten Kanar, kış çayları ve çeşitli baharatların da aktar tezgâhlarında daha fazla yer almaya başladığını söyledi.Kanar, mevsim değişikliğiyle birlikte vatandaşların aktar ürünlerine yöneldiğini belirterek, özellikle mevsiminde bulunan ürünlerin daha fazla tercih edildiğini ifade etti.

Havalar değişti, aktarlarda hareketlilik başladı 1

Havalar değişti, aktarlarda hareketlilik başladı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bandırma
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