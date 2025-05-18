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Everest'te kendi rekorunu kırdı! Kenton Cool zirveye 19. kez tırmandı

İngiliz dağcı Kenton Cool, dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı'nın zirvesine 19. kez ulaşmayı başararak bir kez daha kendi rekorunu yeniledi.

Everest'te kendi rekorunu kırdı! Kenton Cool zirveye 19. kez tırmandı

İlk kez 2004'te 8 bin 848 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşan ve neredeyse her yıl bu başarıyı tekrarlayan Cool, bu defa 19. tırmanışını tamamladı.

Bu tırmanışı sonucu kendi rekorunu yineleyen 51 yaşındaki İngiliz dağcı Cool'un başarısının ardından zirveden inişe geçtiği belirtildi.

Cool'un yanı sıra Everest'e en çok tırmanan Nepalli sherpa (yerli rehber) Kami Rita, zirveye tam 30 kez ulaşan tek kişi olarak biliniyor.

Everest Dağı'na tırmanan ekiplerin, hava koşullarının uygun olacağı tahmin edilen 18-19 Mayıs tarihlerinde zirve denemeleri planladıkları bildirilmişti.

Everest tırmanışlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle geçmişte bazı dağcılar hayatını kaybetmişti. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Everest Dağı rekor
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