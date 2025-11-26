Evi boş bulup yerleşti: Aylarca yaşadı! Misafir bile ağırlamış

İstanbul Ortaköy'de yedi katlı bir binanın uzun süredir kullanılmayan çatı katına, yabancı uyruklu bir evsiz yerleşti. Aylarca kimse fark etmeden burada yaşayan evsizin çatı katını yaşam alanına çevirdiği ortaya çıktı.

PİŞKİNLİĞİN BÖYLESİ: MİSAFİR BİLE AĞIRLAMIŞ

Olay, gelen seslerden şüphelenen apartman sakinlerinin güvenlik kamerasına bakmasıyla ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına çatıya yerleşen adamın, evine su taşıdığı anlar takıldı.

Bir başka görüntüde ise adamın misafiriyle çatı katına çıktığı görüldü.

EVDEN ATILDI YENİDEN GELDİ

Apartman sakinleri, durumu polise bildirdi.

Evsiz adam polisler tarafından binadan atıldı ancak vazgeçmedi.

Bir kez daha çatı katına yerleşmeye çalışan adamı önlemek için bu kez çatı katına demir kapı takıldı.

APARTMAN SAKİNLERİ ŞAŞKIN

Apartman sakinleri ise böyle bir durum yaşadıkları için şaşkın.

Bina sakinlerinden biri adamın çevrede çalışıyor olabileceğini belirterek, "Muhakkak birinin yanında çalışıyordu. O da burayı boş buldu. 'Yatar, kalkar para vermezsin' dediler." diye konuştu.

Bir başka apartman sakini ise çatıdaki seslerin martılardan kaynaklandığını düşündüğünü anlattı.

Kaynak: Star Haber