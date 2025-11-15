Evi yanan yaşlı çiftçinin biriktirdiği paralar ve eşyaları küle döndü

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kaleköy’de Aslan çiftine ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Dumanları görenler yardıma koştu.

Evde bulunan Nurhan Aslan (70) alevlerden son anda kurtularak kendisini dışarı attı. Sobayla ısınan evine odun getirmeye giden Mehmet Aslan ise (70) yangını duyar duymaz döndüğünde yuvasının küle döndüğünü gördü. Ahırdaki 12 ineği yetişen komşular kurtardı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası ahıra ve bitişikteki samanlığa sıçramadan söndürüldü.

"BİRİKTİRDİĞİMİZ 300 BİN TL PARAMIZ YANDI. BİR CEKETİMLE KALDIM"

Yıllardır çiftçilikten elde ettiği kazancıyla yaptırdığı evindeki yangını yakınlarıyla çaresiz bakışlarla izleyen evli ve 2 çocuk babası Mehmet Aslan, "Eşim canını zor kurtardı. Eşyalarımız ise tamamen yandı. Biriktirdiğimiz 300 bin TL paramız vardı. Kapının ardında poşette takılıydı. Oda yandı. Biraz altın vardı. İnşallah buluruz. Bir ceketimle kaldım" dedi.

AHIRDAKİ HAYVANLARI KOMŞULAR KURTARDI

Hayvanlarının kurtaran komşularına teşekkür eden Aslan, "Komşularımdan Allah razı olsun. Hayvanlarımı kurtardılar. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Yardım sağlanırsa iyi olur. Yoksa çadırda duracağım" şeklinde konuştu.

İTFAİYE EKİPLERİNE AYRAN İÇİRDİ

Köyden bir genç de, il merkezinden yangını söndürmeye gelen itfaiyecilere dumandan etkilenmemeleri için ayran ikram etti. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Günün öne çıkan haber başlıkları...