Evimin altından fay hattı geçiyor mu, e-Devlet'ten öğrenilir mi, nasıl öğrenirim? Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hattı haritası

Türkiye’de deprem bölgeleri arasında yaklaşık olarak tüm şehirler farklı derecelerde deprem riski altında bulunmaktadır. Özellikle son zamanlarda yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar yaşadıkları bölgelerde, şehirlerde ve ilçelerde deprem risklerinin ne kadar olduğunu bilmek istemektedirler. Bu noktada uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar ve değerlendirmeler ile hazırlanmış olan Türkiye deprem riski haritası yol gösterici kabul edilmektedir.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı Türkiye’de aktif ve diri olarak ifade edilen büyük fay hatlarıdır. Bu hatların üzerinde ya da yakınlarında ve çevresinde olan şehirler ve bölgeler büyük oranda deprem riski taşımaktadır. Deprem riski en yüksek olan bölgeler AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından yayınlanan Ulusal Deprem Araştırma (UDAP) projesi kapsamında destek alan Türkiye Deprem Tehlike Haritası kapsamında yer almaktadır.

Resmi Gazete'de de yayımlanan deprem risk haritası, 2019 yılının başında yürürlüğe girmiştir. UDAK ve DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) tarafından da destek verilen bu proje kapsamında ise Türkiye Deprem Risk Haritası oluşturulmuştur. Bu harita üzerinde vatandaşlar da riskli bölgede olup olmadıklarını ve hangi bölgelerin hangi şehir ve ilçelerin kaçıncı dereceden deprem riski içinde olduğunu görebilmektedir.

Evimin altından diri fay hattı geçiyor mu? Evimin altında fay var mı?

Diri ya da aktif fay, tarihte deprem meydana getirmiş olan bütün faylara verilen genel bir isimdir. Yer kabuğunda oluşmuş olan çeşitli ölçeklerdeki kayma yüzeyleri fay olarak isimlendirilmiştir. Uzmanlar bu fay hatlarını deprem üretebilecek özellikte olarak değerlendirmektedir.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hattı haritasına göre vatandaşlar yaşadıkları evlerin ya da iş yerlerinin altından diri fay hattı geçip geçmediğini öğrenebilmektedir. Türkiye Deprem Riski Haritası, AFAD ile takip edilmektedir ve diri fay hatlarının nereden hangi şehir ve ilçelerden geçtiğini sorgulayabilmek mümkündür.

Diri Fay Haritası, MTA sistemlerinde incelenmektedir. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın geçtiği bölgeler, şehirler ve ilçeler için uzmanlar vatandaşları uyarmaktadır. Birinci derecede, ikinci derecede ya da üçüncü derecede deprem bölgesi olarak belirlenen tüm şehirler ve ilçeler Türkiye diri hay deprem riski haritasında görünmektedir.

Evimin altından fay hattı geçiyor mu, e-Devlet'ten öğrenilir mi, nasıl öğrenirim?

"Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" MTA tarafından düzenlenen ve takip edilen deprem risk haritasında yanıtı bulunabilen bir sorudur. Vatandaşların merak ettiği ve çok sorduğu evimin altından fay hattı geçiyor mu? e-Devlet üzerinden de yanıtlanabilmekte olan bir sorudur. İç İşleri Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından ortak olarak hazırlanan diri fay hattı haritası üzerinde tüm riskli bölgeler ve risk dereceleri görüntülenebilmektedir.

Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu diri fay haritaları ile şehir bazında diri fay hatlarının yer aldığı bölgeler görülebilir. Bu sayede evimin altında fay hattı var mı e-Devlet üzerinden de yanıtlanabilen bir soru olmuştur.

E-Devlet üzerinden diri fay hattı durumu sorgulanacaksa öncelikli olarak e-Devlet sistemine kişisel şifre ve kimlik numarası ile giriş yapılması gerekir. Ardından ana sayfada yer alan arama kısmına deprem "riski sorgulama" yazarak ilerlenebilir ve girilen adres üzerindeki fay hatlarının ayrıntılı bilgisine ulaşılabilir.