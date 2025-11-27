HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Evin odalarını sigara imalathanesine çevirmişler

Kocaeli'de bir daireye baskın yapan ekipler, kaçak sigara imalathanesi ile karşılaştı. Yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili 10 şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

Evin odalarını sigara imalathanesine çevirmişler

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi ve takibine yönelik yaptıkları çalışmalarda, Körfez ve Derince ilçelerinde 7 ikamet ile 2 işyerine baskın yaptı.

Evin odalarını sigara imalathanesine çevirmişler 1

10 ŞAHIS YAKALANARAK, HAKLARINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan aramalarda 86 bin 320 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 236 bin dal bandrolsüz boş makaron, 6 adet sigara sarma makinası, 1 adet kompresör, 431 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Evin odalarını sigara imalathanesine çevirmişler 2

Olayla ilgili 10 şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

(İHA)

27 Kasım 2025
27 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hong Kong'daki faciada ölenlerin sayısı 75 olduHong Kong'daki faciada ölenlerin sayısı 75 oldu
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Papa görüşmesine dair açıklamaİletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Papa görüşmesine dair açıklama
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli sigara kaçakçılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
81 ilin 80'inde bekleniyor: Kar için İstanbul'a tarih verildi

81 ilin 80'inde bekleniyor: Kar için İstanbul'a tarih verildi

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Yönetim kararını verdi: "Bir gün aşklar biter hatıralar kalır!"

Yönetim kararını verdi: "Bir gün aşklar biter hatıralar kalır!"

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

27 bin TL’yi bile görmüyor: Geçen sene asgari ücreti tutturmuştu! Bu seneki tahmini üzecek

27 bin TL’yi bile görmüyor: Geçen sene asgari ücreti tutturmuştu! Bu seneki tahmini üzecek

TCMB Başkanı'ndan altın fiyatları, kredi ve mevduat faizi açıklaması

TCMB Başkanı'ndan altın fiyatları, kredi ve mevduat faizi açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.