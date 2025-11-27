Evin odalarını sigara imalathanesine çevirmişler

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi ve takibine yönelik yaptıkları çalışmalarda, Körfez ve Derince ilçelerinde 7 ikamet ile 2 işyerine baskın yaptı.

10 ŞAHIS YAKALANARAK, HAKLARINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan aramalarda 86 bin 320 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 236 bin dal bandrolsüz boş makaron, 6 adet sigara sarma makinası, 1 adet kompresör, 431 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili 10 şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

(İHA)

