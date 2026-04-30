Evinde çıkan yangını söndürmek isterken yanarak can verdi

Aksaray'da yalnız yaşadığı evinin mutfağındaki ocakta çıkan yangını söndürmek isteyen yaşlı kadın kıyafetlerinin tutuşması sonucu yanarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Küçükbölcek Mahallesi 2617 Sokak'ta bulunan Altınsoy Apartmanı'nın 4. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 91 yaşındaki Meryem Altınsoy'un mutfağındaki ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGINI SÖNDÜRMEK İSTEDİ CANINDAN OLDU

Yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmek istediği öğrenilen yaşlı kadın kıyafetinin tutuşmasıyla alev aldı. Şehir dışında bulunan oğlu B.A.'nın annesine ulaşamayınca arkadaşı Y.A.'yı arayarak eve gönderdi. Evin anahtarı bulunan ve sürekli arkadaşının annesiyle ilgilendiği öğrenilen Y.A. eve girince alevleri fark etti.

91 YAŞINDAKİ YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kadının yerde yatar halde kıyafetlerinin yandığını gören adam kısmen kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek isterken, bir yandan da 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısmen söndürülmüş yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri kadına yaptığı ilk müdahalede yaşlı kadının yanarak öldüğünü belirledi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tahkikat başlattı.

30 Nisan 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile görüştüBakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile görüştü
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'e istenen ceza açıklandıBüyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'e istenen ceza açıklandı

En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!

2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!

Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'la ilgili 'sivil orgeneral' detayı

Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'la ilgili 'sivil orgeneral' detayı

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

'Yağlarını aldırdı' denmişti! Son hali gündemde

'Yağlarını aldırdı' denmişti! Son hali gündemde

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

