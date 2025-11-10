HABER

Evinde ölü olarak bulundu

Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Yukarıyayla Mahallesi’nde yaşayan 40 yaşındaki Faruk Gedikoğlu, evinde ölü olarak bulundu.

Evinde ölü olarak bulundu

Edinilen bilgiye göre, bir mermer ocağında çalışan ve bir süredir eşiyle ayrı yaşayan Gedikoğlu, aynı evde oturduğu 15 yaşındaki oğlu tarafından sabah evin içindeki odasında hareketsiz olarak bulundu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gedikoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gedikoğlu’nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla
