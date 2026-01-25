HABER

Evinde ve aracında uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı

Kırıkkale’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı. Ekipler tarafından narkotik köpeğiyle araçta ve şüphelinin evinde yapılan aramada bin 133 adet ecza hapı, 13 adet extacy, 4 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve 20 bin lira nakit para ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince A.A. (57) yönetimindeki hafif ticari araç durduruldu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekipler tarafından narkotik köpeğiyle araçta ve şüphelinin evinde yapılan aramada bin 133 adet ecza hapı, 13 adet extacy, 4 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve 20 bin lira nakit para ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

