Evinden 90 cm'lik kılıç çıktı! Özel Harekat Polisi Emre Albayrak'ı şehit eden katil ve ailesi suç makinesi çıktı

Aile boyu sabıkalılardı, bir de Özel Harekat Polisi Emre Albayrak'a narkotik baskınında ateş açtılar! Şehit Albayrak'ın katilinin evinde boş kovanlar, 90 santimetre uzunluğunda kılıç, Uzak Doğu kökenli savaş aleti karambit ve hassas terazi bulundu. Kardeşinin evinden ise uyuşturucu çıktı! Başka sarsıcı detaylar da var...

Hazar Gönüllü

Türkiye, Özel Harekat Polisi Emre Albayrak'ın şehit düştüğü operasyonu konuşuyor! Şehit Albayrak'ın evli olduğu, 6 yıl önce Hakkari'de göreve başladığı, 2022'den bu yana İstanbul'da görev yaptığı öğrenilmişti. Olay ise Çekmeköy'deki narkotik operasyonu sırasında meydana geldi.

EVE UYUŞTURUCU BASKININDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bir binada 'ateşli silah bulundurulduğu ve uyuşturucu ticareti yapıldığı' ihbarı üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından binanın 2,4 ve 6 numaralı dairelerinde arama kararı alındı. Sabah saatlerinde binaya giden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle evlere uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Evde bulunan R.A.'nın polis ekiplerine ateş açması sonucu çıkan çatışmada Özel Harekat polisi Emre Albayrak yaralandı. Ağır yaralı olarak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Albayrak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Operasyonda şüpheli R.A. etkisiz hale getirilirken Ç.A. ve C.A. gözaltına alındı.

Evinden 90 cm lik kılıç çıktı! Özel Harekat Polisi Emre Albayrak ı şehit eden katil ve ailesi suç makinesi çıktı 1

ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden C.A.'nın 'Kasten yaralama', Ç.A.'nın ise 'Tehdit, hakaret', 'Kasten Yaralama', 'Görevli memura direnme', 'Uyuşturucu imalatı ve ticareti', 'kötü muamele' ve 'Çocuk kaçırma' suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Etkisiz hale getirilen R.A.'nın ise 'Kasten yaralama', 'Tehdit, hakaret', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'Bilişim yoluyla hırsızlık', 'Kötü muamele' gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Evinden 90 cm lik kılıç çıktı! Özel Harekat Polisi Emre Albayrak ı şehit eden katil ve ailesi suç makinesi çıktı 2

KATİLİN EVİNDEN BOŞ KOVANLAR ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Cinayet Büro Ekipleri aile apartmanı olarak kullanılan binada yaptığı incelemede orta katta evin içinde ölü ele geçirilen Ramazan A.'nın polislere 11 el ateş ettiğini tespit etti. 11 boş kovan incelenmek üzere alındı. Şüphelinin operasyon sırasında kapıyı aralayıp polislere ateş açtığı belirlendi.

Evinden 90 cm lik kılıç çıktı! Özel Harekat Polisi Emre Albayrak ı şehit eden katil ve ailesi suç makinesi çıktı 3

90 SANTİMETRELİK KILIÇ ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden polisi şehit eden Ramazan A.'nın evinde 11 adet boş kovan bulunurken 90 cm uzunluğunda sarı kılıç ve uzak doğu kökenli savaş aleti olarak kullanılan karambit isimli siyah bıçak ile hassas terazi ele geçirildi.

KARDEŞİNİN EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Üst katta baba Cemal A.'nın evinde ise çelik kasa içerisinde 1 silah, uzun namlulu silaha ait şarjör, 30 mermi ve iki boş şarjör ele geçirildi. En alt katta ikamet eden kardeş Ç.A.'nın evinde ise 15 adet satışa hazır uyuşturucu madde yakalandı.

Evinden 90 cm lik kılıç çıktı! Özel Harekat Polisi Emre Albayrak ı şehit eden katil ve ailesi suç makinesi çıktı 4

AİLE BOYU SABIKALILAR

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden Ç.A.'nın 21 suç kaydının olduğu, ölen Ramazan A.'nın 10 suç kaydının olduğu ve baba Cemal A.'nın ise kasten yaralamadan kaydının olduğu öğrenildi.

ŞEHİT ALBAYRAK MEMLEKETİ SAMSUN'DA DEFNEDİLDİ

Şehit Albayrak bugün memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Evinden 90 cm lik kılıç çıktı! Özel Harekat Polisi Emre Albayrak ı şehit eden katil ve ailesi suç makinesi çıktı 5

Şehidin cenazesi Ladik Merkez Camisi bahçesine getirildi. Burada Albayrak ailesine protokol üyeleri tarafından başsağlığı dilendi.

Evinden 90 cm lik kılıç çıktı! Özel Harekat Polisi Emre Albayrak ı şehit eden katil ve ailesi suç makinesi çıktı 6

Albayrak'ın naaşı İl Müftüsü Veysel Çakır tarafından öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Arnavutlar Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Evinden 90 cm lik kılıç çıktı! Özel Harekat Polisi Emre Albayrak ı şehit eden katil ve ailesi suç makinesi çıktı 7

Cenaze törenine, baba Ramazan, anne Aslıhan, şehidin eşi İrem Albayrak ile kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Özel Harekat Daire Başkanı Ünsal Hayal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Evinden 90 cm lik kılıç çıktı! Özel Harekat Polisi Emre Albayrak ı şehit eden katil ve ailesi suç makinesi çıktı 8

Evinden 90 cm lik kılıç çıktı! Özel Harekat Polisi Emre Albayrak ı şehit eden katil ve ailesi suç makinesi çıktı 9

Evinden 90 cm lik kılıç çıktı! Özel Harekat Polisi Emre Albayrak ı şehit eden katil ve ailesi suç makinesi çıktı 10

Evinden 90 cm lik kılıç çıktı! Özel Harekat Polisi Emre Albayrak ı şehit eden katil ve ailesi suç makinesi çıktı 11

Evinden 90 cm lik kılıç çıktı! Özel Harekat Polisi Emre Albayrak ı şehit eden katil ve ailesi suç makinesi çıktı 12

Evinden 90 cm lik kılıç çıktı! Özel Harekat Polisi Emre Albayrak ı şehit eden katil ve ailesi suç makinesi çıktı 13

Evinden 90 cm lik kılıç çıktı! Özel Harekat Polisi Emre Albayrak ı şehit eden katil ve ailesi suç makinesi çıktı 14

