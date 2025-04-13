HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Evini uyuşturucu serasına çevirdi

Adana'da polis bir eve yaptığı baskında odalara uyuşturucu serası kurulduğunu tespit edip, şüpheliyi gözaltına aldı.

Evini uyuşturucu serasına çevirdi

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Toros Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese yaptığı baskında iki odanın uyuşturucu serası haline getirilerek Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Polis yaptığı aramada evde 74 kök Hint keneviri ve uyuşturucu serası sistemi için kullanılan malzemeleri ele geçirdi. Polis ev sahibi 28 yaşındaki Mehmet E.'yi gözaltına aldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her iki kazadan birinde onlar var! Oran yüzde 52,3Her iki kazadan birinde onlar var! Oran yüzde 52,3
Zirai don fındığı vurduZirai don fındığı vurdu

Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Silivri'de hareketli dakikalar! Aralarında Murat Ongun da var: Farklı şehirlere götürülüyorlar

Silivri'de hareketli dakikalar! Aralarında Murat Ongun da var: Farklı şehirlere götürülüyorlar

Sosyal medya düzenlemesinde 'sil baştan' değişiklik! Ailelere de kısıtlama geliyor: Ağırlaştırılmış cezalar verilecek

Sosyal medya düzenlemesinde 'sil baştan' değişiklik! Ailelere de kısıtlama geliyor: Ağırlaştırılmış cezalar verilecek

İki doktorun hastalarla ilgili WhatsApp'taki iğrenç yazışmaları sonrası yeni karar! Talimat verildi

İki doktorun hastalarla ilgili WhatsApp'taki iğrenç yazışmaları sonrası yeni karar! Talimat verildi

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si o oyuncu yüzünden mi gönderildi? Senarist patladı

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si o oyuncu yüzünden mi gönderildi? Senarist patladı

Altın için 'O rakamın daha da üstüne çıkacaktır' uyarısı!

Altın için 'O rakamın daha da üstüne çıkacaktır' uyarısı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.