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Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı

19.03.2025 12:15
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde çevresini kapattığı evinin bahçesinde uyuşturucu madde üretmek amaçlı hint keneviri yetiştiren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Anamur İlçe Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesine çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Bozyazı ilçesi Kaledibi Mahallesi'nde bir şüphelinin uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Bunun üzerine 56 yaşındaki şüpheli C.U.'nun tam adresini belirleyen ekipler baskın yaptı. Şüpheli gözaltına alınırken çevresi kapalı olan evin bahçesinde hint keneviri yetiştirdiği ortaya çıktı. Ekipler, bahçeden 343 kök hint keneviri bitkisi söktü. Adreste yapılan detaylı aramada ise kurutulmak için sökülmüş 22 kök hint keneviri ile 49 gram kenevir bitkisi tohumu daha ele geçirildi. Jandarmaya götürülen şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Anamur Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan ve kullanmak amacıyla kenevir yetiştirdiğini ileri süren şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kenevir Mersin
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