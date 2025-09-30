Evinin önünde katledildi! Beylikdüzü'nde korkunç sabah: Mahalleli silah seslerine uyandı

Beylikdüzü’nde 27 yaşındaki Akın Can Haberveren, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Gürpınar Mahallesi’nde gerçekleşti. Motosikletli bir kişi, Haberveren’e ateş açtı. Vücuduna 5 mermi isabet etti. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı. Ancak burada hayatını kaybetti.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayın ardından polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Silah seslerini duyan eşi ve komşuları durumu yetkililere bildirdi. Sağlık ekipleri, olay yerine geldi ve ilk müdahaleyi yaptı. Ancak gencin hayatını kurtaramadı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"SİLAH SESLERİNİ DUYDUM"

Bir vatandaş yaşananları şöyle anlattı: “Aşağıya iniyordum. Silah seslerini duydum. Genç bir arkadaş burada yatıyordu. Daha sonra polis ambulans geldi. Durumu biraz ağırdı. Hastaneye götürdüler.”

Olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.

