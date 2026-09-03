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Evinin önünde oynarken kaybolmuştu! 3 yaşındaki çocuğun cesedi sulama havuzunda bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Benlik Mahallesi'nde evinin önünde oynarken kaybolan 3 yaşındaki Z.F.Y., yakınları ve mahalle sakinlerinin araması sonucu evlerinin yakınındaki sulama havuzunda ölü bulundu.

Evinin önünde oynarken kaybolmuştu! 3 yaşındaki çocuğun cesedi sulama havuzunda bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sulama havuzunda 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, Benlik Mahallesi'nde yaşayan H.Y. ve eşi N.Y, evlerinin önünde oynayan kızları Z.F.Y'yi göremeyince arama başlattı.

Evinin önünde oynarken kaybolmuştu! 3 yaşındaki çocuğun cesedi sulama havuzunda bulundu 1

ADLİ TIP KURUMUNDAKİ MORGA KALDIRILDI

Arama çalışmalarına mahalle sakinleri de katıldı. Küçük kız, evinin yakınlarındaki sulama havuzunda ölü bulundu. Çocuğun cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli havuz ceset
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