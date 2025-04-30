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Evladı ağır yaralandı! Annenin acısı yürek dağladı

Hatay’da tırla çarpışarak yaralanan motosiklet sürücüsünün, annesinin olay yerindeki feryadı yürekleri dağladı.

Evladı ağır yaralandı! Annenin acısı yürek dağladı

Kaza, Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen motosiklet tırla çarpıştı. Çarpışma sonrası alevlere teslim olan motosiklet sürücüsü Emirhan Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Evladının kaza haberini alarak olay yerine gelen yaralı gencin annesinin acı feryadıysa yürekleri dağladı. İtfaiye ekipleri, çarpışma sonrası alev alan motosiklete müdahale ederek söndürdü. Yaralı sürücünün hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay kaza
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