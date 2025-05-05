Evlat katili Selçuk Tengioğlu’nun Özgür Özel’e saldırısından sonra dikkat çeken sözler! “Yenileri olabilir…”

Bundan 21 yıl önce 2 çocuğunu cani bir şekilde katleden Selçuk Tengioğlu isimli sapkın, aradan geçen yılların ardından dün de CHP genel başkanı Özgür Özel'e saldırdı.

ÇOCUKLARINI ÖLDÜREN CANİ

Yaka paça gözaltına alınan saldırganın 2004 yılında 2 çocuğunu öldürdüğü 19 yaşındaki Barış'ı ve 17 yaşındaki Mutlu'yu silahla vurduğu çocukların ölmediğini fark edince de ekmek bıçağıyla öldürdüğü ortaya çıktı.

UYARI GELDİ: “ÇOK DAHA DİKKAT ETMELERİ GEREKİYOR”

Kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat; yeni saldırılar için tüm siyasilerin dikkatli olması gerektiğini ifade ederken saldırı anını birkaç kez izlediğini saldırganın elinde yaralayıcı bir alet olsa konunun çok başka yerlere gideceğini aktardı.

Mehmet Ali Kulat, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Koruma zaafı olduğunu düşünüyorum. Buradan dersler çıkarmak lazım. Ülkemizi karıştırmaya çalışanların hedefinde olan insanların çok daha dikkat etmeleri gerekiyor.

Toplumdaki kardeşliğin üzerine atılmış bir dinamit gibi görüyorum. Özgür Özel’den bağımsız olarak bugünlerde benzer olaylar yaşanabilir. Hep endişe duyduğumuz süreçler, yapanın yanına kar kalmamalı. Herkes dikkatli olmalı."